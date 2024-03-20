***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 30.11.2023 tarihli ve 2023/16 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin, 30.000.000 TL tutarına kadar, borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır.Başvurumuz, SPK tarafından 09.01.2024 tarih ve 1/41 sayılı karar ile onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260587BIST