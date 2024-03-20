***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.03.2024 15:45
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 30.11.2023 tarihli ve 2023/16 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, yurt içinde, nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin, 30.000.000 TL tutarına kadar, borçlanma aracı ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır.
Başvurumuz, SPK tarafından 09.01.2024 tarih ve 1/41 sayılı karar ile onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260587
BIST
'
16:479.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 70,78
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.003
16:4732,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0431
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:4735,1775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0134
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:472.244,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,42
|Açılış
|: 2.244,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:45
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.862.715
|% 9,99
|
|YAPRK
|451,75
|376.677.940
|% 9,98
|
|IZINV
|61,15
|117.706.050
|% 9,98
|
|CEMAS
|4,86
|602.927.499
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|72.346.298
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.408.133
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|30.360.112
|% -9,97
|
|BSOKE
|20,16
|130.594.499
|% -9,92
|
|THYAO
|279,00
|5.851.230.179
|% 0,27
|
|YKBNK
|24,52
|5.716.220.843
|% 3,81
|
|MIATK
|75,30
|4.195.859.273
|% 5,76
|
|TUPRS
|172,90
|3.317.684.988
|% -0,46
|
|KCHOL
|186,80
|3.224.026.906
|% 3,55
|
|ZOREN
|5,62
|2.014.393.057
|% 5,05
|
|EKGYO
|10,76
|3.087.691.957
|% 1,03
|
|ISCTR
|10,92
|2.913.689.620
|% 1,39
|
|YKBNK
|24,52
|5.716.220.843
|% 3,81
|
|CEMAS
|4,86
|602.927.499
|% -10,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3832
|32,3885
|% 0,13
|
|Euro
|35,1449
|35,1729
|% -0,05
|
|Sterlin
|41,9704
|42,1808
|% -0,53
|
|Frank
|37,1103
|37,2963
|% -0,63
|
|Riyal
|8,8170
|8,8612
|% -0,30
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,04
|898,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,28
|1.004,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,19
|86,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,82
|2.155,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00INTEM
Yüzde 9.51 oranında artışla 354.00 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 275 adet işlem
-
16:59TLMAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 133.50 lira fiyatla işlem gören hissede 969, 011 adet işlem
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 45 artarak (% 0.64 ) 7, 902
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, KERVN, BRISA, ARTMS, EMNIS, JANTS, BURVA, ERSU, KSTUR, MEGMT
-
16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BSOKE, PEKGY, IEYHO, BEGYO, CEMAS, DERHL