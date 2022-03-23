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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.03.2022 18:44
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç tavanına İlişkin ihraç belgesinin 10.000.000.-TL artırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanına İlişkin ihraç belgesinin 10.000.000.-TL artırılması

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022

Ek Açıklamalar
Yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 79.750.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 07.10.2021 tarih ve 51/1489 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 79.750.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 69.750.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 10.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesinden sonra teslim edileceği hususu tarafımıza bildirilmiştir. Saygılarımızla, Arena Faktoring A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arena Finans Faktoring SPA Belgesi.pdf
EK: 2 Arena Finans Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012497


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