***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.04.2022 09:40
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı (Ek)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.10.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.10.2022
Ek Açıklamalar
Yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 79.750.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 07.10.2021 tarih ve 51/1489 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 79.750.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 69.750.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 10.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmesinden sonra teslim edileceği hususu tarafımıza bildirilmiştir. Saygılarımızla, Arena Faktoring A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arena Finans Faktoring A.Ş. İhraç Belgesi Ek.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015727
BIST
13:072.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:0714,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0399
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7221
En Düşük
14,6627
13:0716,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0382
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:07913,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,69
|Açılış
|: 913,24
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.483.455
|% 9,99
|
|OSMEN
|26,70
|12.199.159
|% 9,43
|
|AKMGY
|54,75
|8.059.920
|% 8,31
|
|IDEAS
|22,74
|30.638.244
|% 8,08
|
|LIDER
|19,21
|544.896.626
|% -6,29
|
|GMTAS
|2,99
|3.714.092
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,38
|2.777.757
|% -4,80
|
|CEOEM
|12,68
|23.374.096
|% -3,87
|
|ENSRI
|16,13
|35.050.698
|% -3,82
|
|THYAO
|34,86
|2.583.247.890
|% 4,18
|
|KRDMD
|15,90
|1.976.444.804
|% 0,32
|
|ASELS
|26,06
|1.948.463.494
|% 2,84
|
|SISE
|16,71
|1.766.961.816
|% 2,70
|
|GARAN
|12,57
|1.753.583.078
|% -0,48
|
|ODAS
|1,91
|619.068.305
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|604.530.707
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|843.273.888
|% 0,71
|
|KARSN
|5,82
|859.838.371
|% 2,83
|
|AKBNK
|7,79
|1.149.204.594
|% 0,91
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7162
|14,7185
|% 0,27
|
|Euro
|16,1441
|16,1533
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2794
|19,3761
|% 0,40
|
|Frank
|15,8444
|15,9399
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9118
|3,9314
|% 0,24
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,42
|
|Altın Gr.
|913
|914
|1,11
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.023
|6.173
|15,48
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|7,48
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,22
|