***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.04.2022 09:38
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu İhraç tavanını içeren ihraç belgesi İzin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 64.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.04.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.04.2023
Ek Açıklamalar
Yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 78.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 22/04/2022 tarih ve 19/623 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 78.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 64.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 14.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Sermaye Piyasası Kuruluna iletillmesi sonucunda ek ihraç belgesi tarafımıza teslim edilecektir. Saygılarımızla, Arena Finans Faktoring A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arena Finans Faktoring A.Ş. SPA Belge.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023686
BIST
10:182.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,23
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:1814,7913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:1815,8324
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,8003
10:18904,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,79
|Açılış
|: 904,72
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ACSEL
|43,12
|24.732.143
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|19.348.298
|% 9,86
|
|ESCOM
|8,81
|3.121.388
|% 6,14
|
|EUHOL
|2,83
|1.703.629
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|LIDFA
|6,08
|2.034.043
|% -4,25
|
|TUPRS
|253,20
|428.063.720
|% -2,39
|
|ATLAS
|1,38
|671.202
|% -2,13
|
|THYAO
|40,52
|797.922.804
|% 2,32
|
|KRDMD
|15,51
|576.506.822
|% 2,99
|
|TUPRS
|253,20
|428.063.720
|% -2,39
|
|SISE
|18,07
|275.843.493
|% 0,78
|
|EREGL
|35,14
|256.678.869
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,79
|142.862.174
|% 1,09
|
|ODAS
|2,50
|112.999.844
|% 0,81
|
|KRDMD
|15,51
|576.506.822
|% 2,99
|
|YKBNK
|5,18
|191.604.086
|% 0,97
|
|AKBNK
|9,38
|186.639.318
|% 0,21
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7853
|14,7906
|% 0,16
|
|Euro
|15,8119
|15,8214
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,7534
|18,8475
|% -0,11
|
|Frank
|15,3447
|15,4372
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9291
|3,9488
|% 0,02
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|0,40
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,69
|
Seans Raporu
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