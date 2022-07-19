***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.07.2022 19:25
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu İhraç tavanını içeren ek ihraç belgesi İzin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 14.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatarihi 05.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.07.2023
Ek Açıklamalar
Yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 78.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 22/04/2022 tarih ve 19/623 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 78.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 64.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 14.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiş olup 19/07/2022 tarihinde 14.000.000.-TL tutarındaki ek ihraç belgesi tarafımıza teslim edilmiştir. Saygılarımızla, Arena Finans Faktoring A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arena FF Ek İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046680
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1112
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2833
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05966,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,62
|Açılış
|: 966,29
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5382
|17,5436
|% 0,64
|
|Euro
|17,9675
|17,9973
|% 1,60
|
|Sterlin
|21,0288
|21,1342
|% 1,07
|
|Frank
|18,0396
|18,1483
|% 1,38
|
|Riyal
|4,6598
|4,6832
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,60
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.540
|6.622
|-2,00
|
|Yarım
|3.187
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,84
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,13
|
Seans Raporu
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