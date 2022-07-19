***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu İhraç tavanını içeren ek ihraç belgesi İzinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 14.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatarihi 05.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.07.2023Ek AçıklamalarYurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan toplam 78.000.000 TL tutara kadar borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi iznimiz için Sermaye Piyasası Kurulu konuyu 22/04/2022 tarih ve 19/623 sayılı toplantısında görüşmüştür. Şirketimize, başvuru tarihi itibariyle itfasına 2 aydan az süre kalan tedavüldeki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, nihai ihraç limiti çerçevesinde, 78.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmiştir. Şirketimize ilk etapta 64.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesi teslim edilmiş olup 14.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiş olup 19/07/2022 tarihinde 14.000.000.-TL tutarındaki ek ihraç belgesi tarafımıza teslim edilmiştir. Saygılarımızla, Arena Finans Faktoring A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Arena FF Ek İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046680BIST