***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.04.2023 16:05
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Onaylanan ihraç belgesi ile ilgili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Düzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.04.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2023 tarih 35935 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ olunan, 06.04.2023 tarih 22/430 sayılı kararı ile onaylanan 100.000.000.-TL nominal tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri bilgilerinize arz ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Arena Finans Faktoring Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136821
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0320
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1910
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.245,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,73
|Açılış
|: 1.245,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.784.345
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.384.395
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.784.345
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.017.363
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3096
|19,3137
|% 0,15
|
|Euro
|21,2108
|21,2226
|% 0,93
|
|Sterlin
|23,9869
|24,1072
|% 0,34
|
|Frank
|21,4344
|21,5635
|% 0,72
|
|Riyal
|5,1330
|5,1588
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|4,37
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.571
|8.646
|29,00
|
|Yarım
|4.186
|4.231
|14,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.115
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|0,05
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|1,48
|