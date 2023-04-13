***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.04.2023 16:48
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Onaylanan ihraç belgesi ile ilgili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Düzeltme Nedeni Tarafımıza iletilen ihraç belgesinin sehven hatalı olması sebebi ile SPK ilgili belge de düzeltme yaptığından açıklama güncellenmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.04.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2023 tarih 36012 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ olunan, 06.04.2023 tarih 22/430 sayılı kararı ile onaylanan 70.000.000.-TL nominal tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri bilgilerinize arz ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 70.000.000TL. onaylı ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137643
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.251,29
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1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
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|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3271
|19,3419
|% 0,19
|
|Euro
|21,3981
|21,4165
|% 0,90
|
|Sterlin
|24,1397
|24,2607
|% 0,41
|
|Frank
|21,7032
|21,8339
|% 1,12
|
|Riyal
|5,1386
|5,1643
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|26,25
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,86
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.705
|8.787
|112,00
|
|Yarım
|4.251
|4.300
|55,00
|
|Çeyrek
|2.126
|2.150
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-0,28
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