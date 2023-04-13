***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Onaylanan ihraç belgesi ile ilgiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetDüzeltme Nedeni Tarafımıza iletilen ihraç belgesinin sehven hatalı olması sebebi ile SPK ilgili belge de düzeltme yaptığından açıklama güncellenmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 01.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.04.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.04.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 11.04.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2023 tarih 36012 sayılı yazısı ile tarafımıza tebliğ olunan, 06.04.2023 tarih 22/430 sayılı kararı ile onaylanan 70.000.000.-TL nominal tutara kadar ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve ekleri bilgilerinize arz ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 70.000.000TL. onaylı ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137643BIST