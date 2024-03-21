***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.03.2024İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 19.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 21.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261203BIST