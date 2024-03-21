***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.03.2024 18:24
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.03.2024
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 150.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 21.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Kamunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261203
BIST