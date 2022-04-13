***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 01/04/2022 tarih 2022/05 sayılı kararı kapsamında, Şirketimiz Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 139.000.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 05/04/2022 tarihinde başvuruda bulunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019943BIST