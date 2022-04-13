***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2022 09:57
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 01/04/2022 tarih 2022/05 sayılı kararı kapsamında, Şirketimiz Türk Lirası cinsinden yurtiçinde 139.000.000.-TL nominal tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 05/04/2022 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019943
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
0
En Düşük
0
18:0514,5834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0152
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7840
18:05923,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,13
|Açılış
|: 923,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|16,28
|102.826.785
|% 3,17
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|GENIL
|16,23
|39.194.964
|% 2,31
|
|RYGYO
|3,75
|10.960.250
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,21
|5.732.481
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,75
|10.960.250
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,21
|5.732.481
|% 0,00
|
|SEKUR
|17,05
|13.666.933
|% 0,00
|
|KSTUR
|245,00
|295.390
|% 0,00
|
|SRVGY
|83,90
|15.314.206
|% 0,00
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 0,00
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5741
|14,5811
|% -0,12
|
|Euro
|15,7926
|15,8147
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,8894
|18,9842
|% -0,07
|
|Frank
|15,5535
|15,6472
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8758
|3,8952
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,95
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,08
|