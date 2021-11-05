***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2021 17:10
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSARENK2117 ısın kodlu 10.000.000.- TL tahvilin sekizinci kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5938
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.02.2020 06.02.2020 07.02.2020 4,2305 16,9685 18,0802 423.050 Evet
2 08.05.2020 07.05.2020 08.05.2020 3,7029 14,8524 15,7011 370.290 Evet
3 07.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 3,3979 13,6291 14,3423 339.790 Evet
4 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020 4,0438 16,2195 17,234 404.380 Evet
5 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 4,8412 19,418 20,8798 484.120 Evet
6 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 4,7276 18,9623 20,3552 472.760 Evet
7 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 5,4769 21,9679 23,8467 547.694 Evet
8 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 5,5938 22,4368 24,3982 559.383 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 10.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENK2117 Kupon Ödeme Tarihi:05 Kasım 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,5938 Kupon Ödeme Tutarı:559.380.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:8
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREK2117 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin 559.380.-TL'lik faiz tutarı ve 10.000.000.-TL tutarındaki anapara 05/11/2021 tarihi itibari ile ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975180
BIST