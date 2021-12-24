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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.12.2021 18:05
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz

12.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,4449
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARENA2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 4,6122 18,4996 19,8243 714.895 Evet
2 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 5,5306 22,1832 24,0996 857.242 Evet
3 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,6153 22,523 24,4997 870.375 Evet
4 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 5,4104 21,7011 23,5337 83.613
5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 6,4449 25,8506 28,469 998.469
6
7
8
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2218 Kupon Ödeme Tarihi:28 Mart 2022 Kupon Faiz Oranı:% 6,4449 Kupon Ödeme Tutarı: 998.966.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:5
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 28/03/2022 tarihinde yapılacak olan beşinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 6,4449 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986066


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EDATA 16,39 6.747.793 % 10,00  
TOASO 71,55 276.619.592 % 9,99  
SASA 47,60 1.616.811.731 % 9,98  
OYLUM 6,06 13.249.794 % 9,98  
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Cumhuriyet 4.663 4.734 287,00  
Tam 4.614 4.747 258,13  
Yarım 2.230 2.296 124,87  
Çeyrek 1.118 1.148 62,43  
Gümüş.Ons 22,95 23,01 0,08  
Gümüş Gr. 8,18 8,21 -0,11  
B. Petrol 76,52 76,52 -0,08  
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