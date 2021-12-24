***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









12.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,4449Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARENA2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 4,6122 18,4996 19,8243 714.895 Evet2 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 5,5306 22,1832 24,0996 857.242 Evet3 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,6153 22,523 24,4997 870.375 Evet4 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 5,4104 21,7011 23,5337 83.6135 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 6,4449 25,8506 28,469 998.469Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2218 Kupon Ödeme Tarihi:28 Mart 2022 Kupon Faiz Oranı:% 6,4449 Kupon Ödeme Tutarı: 998.966.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:5Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 28/03/2022 tarihinde yapılacak olan beşinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 6,4449 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986066BIST