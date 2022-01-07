***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2022 10:39
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAREN42216 ısın kodlu 17.000.000.- TL tahvilin sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 17.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,5113
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAREN42216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı esaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 4,21 16,8861 17,9869 715.693 Evet
2 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 3,5989 14,4353 15,2365 611.813 Evet
3 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 4,3558 17,471 18,6505 740.485 Evet
4 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 4,7788 19,1678 20,5916 812.396 Evet
5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 5,6622 22,711 24,7215 962.574 Evet
6 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 5,5495 22,259 24,1888 943.414 Evet
7 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 5,5113 22,1056 24,0084 936.913
8 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 6,5155 26,1336 28,8109 1.107.637
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42216 Kupon Ödeme Tarihi: 08/01/2022 Kupon Faiz Oranı:% 6,5155 Kupon Ödeme Tutarı:1.107.637.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:8
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 08/04/2022 tarihinde yapılacak olan sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 6,5155 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989737
BIST