***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAREN42216 ısın kodlu 17.000.000.- TL tahvilin yedinciı kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 17.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 08.04.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5155Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAREN42216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 4,21 16,8861 17,9869 715.693 Evet2 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 3,5989 14,4353 15,2365 611.813 Evet3 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 4,3558 17,471 18,6505 740.485 Evet4 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 4,7788 19,1678 20,5916 812.396 Evet5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 5,6622 22,711 24,7215 962.574 Evet6 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 5,5495 22,259 24,1888 943.414 Evet7 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022 5,5113 22,1056 24,0084 936.913 Evet8 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 6,5155 26,1336 28,8109 1.107.637Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42216 Kupon Ödeme Tarihi: 07/01/2022 Kupon Faiz Oranı:% 5,5113 Kupon Ödeme Tutarı:936.913.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:7Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42216 ISIN kodlu nominal 17.000.000 TL tutarındaki tahvilin yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin 936.913.-TL'lik faiz tutarı 07/01/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989860BIST