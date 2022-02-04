***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAREN52212 Isın kodlu 14.000.000.- TL iskontolu bonol ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 14.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 14.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.05.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAREN52212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 04.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000İhraç Fiyatı 0,93803Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.05.2022Kayıt Tarihi 05.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler91 gün vadeli planlanan 14.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 09/02/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.Ek AçıklamalarArena Finans Faktoring A.Ş.'nin 04/02/2022 tarihinde, %26,5 basit faizli, 91 gün vadeli finansman bonosu ihracına, yatırımcıların gösterdiği ilgi sonucunda 14 milyon TL talep gelmiş ve ihraç başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Arena Finans Faktoring A.Ş.'nin tahvil ihracına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999631BIST