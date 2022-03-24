***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARENA2213 ısın kodlu 18.000.000.- TL bononun birinci kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 18.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 18.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.12.2022Vade (Gün Sayısı) 362Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,7666Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFARENA2213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,2433 25,0418 27,4955 1.123.792 Evet2 22.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 6,7666 27,4425 30,4133 1.217.9953 21.09.2022 20.09.2022 21.09.20224 20.12.2022 19.12.2022 20.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFARENA2213 Kupon Ödeme Tarihi: 24/03/2022 Kupon Faiz Oranı:% 6,2433 Kupon Ödeme Tutarı:1.123.792.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:1Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENA2213 ISIN kodlu nominal 18.000.000 TL tutarındaki tahvilin birinci kupon ödeme dönemine ilişkin 1.123.792.-TL'lik faiz tutarı 24/03/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012720BIST