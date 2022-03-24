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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.03.2022 17:55
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSARENA2213 ısın kodlu 18.000.000.- TL bononun birinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 18.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 18.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 362
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,7666
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFARENA2213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,2433 25,0418 27,4955 1.123.792 Evet
2 22.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 6,7666 27,4425 30,4133 1.217.995
3 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022
4 20.12.2022 19.12.2022 20.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFARENA2213 Kupon Ödeme Tarihi: 24/03/2022 Kupon Faiz Oranı:% 6,2433 Kupon Ödeme Tutarı:1.123.792.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:1
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENA2213 ISIN kodlu nominal 18.000.000 TL tutarındaki tahvilin birinci kupon ödeme dönemine ilişkin 1.123.792.-TL'lik faiz tutarı 24/03/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012720


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Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
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