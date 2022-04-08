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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.04.2022 17:56
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAREN42216 ısın kodlu 17.000.000.- TL tahvilin itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 17.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5155
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAREN42216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 41,36 28.816.741 % 10,00  
ISKUR 1.055.990,00 1.055.990 % 10,00  
MZHLD 34,12 3.563.631 % 9,99  
IHAAS 13,79 18.115.405 % 9,97  
EPLAS 19,44 20.813.342 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7536 14,7560 % 0,13  
Euro 16,0445 16,0633 % 0,09  
Sterlin 19,1786 19,2747 % -0,12  
Frank 15,7540 15,8489 % 0,29  
Riyal 3,9236 3,9433 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.942 10,12  
Altın Gr. 922 922 7,00  
Cumhuriyet 6.091 6.183 21,00  
Tam 6.060 6.211 17,94  
Yarım 2.929 3.004 8,67  
Çeyrek 1.469 1.502 4,34  
Gümüş.Ons 24,69 24,72 0,11  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,07  
B. Petrol 101 101 0,71  
Seans Raporu 18:05
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