***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2022 19:04
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAREN82219 Isın kodlu 14.000.000.- TL iskontolu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.05.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 14.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 14.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAREN82219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2022
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
İhraç Fiyatı 0,93803
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.08.2022
Kayıt Tarihi 04.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating BB 27.08.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
91 gün vadeli planlanan 14.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 11/05/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Ek Açıklamalar
Arena Finans Faktoring A.Ş.'nin 06/05/2022 tarihinde, %26,50 basit faizli, 91 gün vadeli finansman bonosu ihracına, yatırımcıların gösterdiği ilgi sonucunda 14 milyon TL talep gelmiş ve ihraç başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Arena Finans Faktoring A.Ş.'nin bono ihracına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027400
BIST