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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.06.2022 16:14
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAREN62211 ısın kodlu 10.000.000.- TL bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAREN62211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 23.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,94236
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.03.2022
Kayıt Tarihi 23.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating BB 27.08.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
95 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 29/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFAREN62211 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki iskontolu bonoya ilişkin faiz anapara tutarı toplamı olan 10.000.000.-TL 27/06/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039439


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Yarım 3.177 3.228 4,00  
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