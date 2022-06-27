***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAREN62211 ısın kodlu 10.000.000.- TL bononun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.06.2022Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAREN62211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 23.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,94236Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.03.2022Kayıt Tarihi 23.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating BB 27.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler95 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 29/03/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFAREN62211 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki iskontolu bonoya ilişkin faiz anapara tutarı toplamı olan 10.000.000.-TL 27/06/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039439BIST