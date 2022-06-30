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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.06.2022 18:07
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFARENA2239 Isın kodlu 20.000.000.-TL bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5666
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFARENA2239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2022
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 6,5666 26,6313 29,4253 1.313.323
2
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating BB 27.08.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
181 gün vadeli planlanan 20.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 04/07/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,
Ek Açıklamalar
Arena Finans Faktoring A.Ş.'nin 30/06/2022 tarihinde, %26,6313 basit faizli, 181 gün vadeli finansman bonosu ihracına, yatırımcıların gösterdiği ilgi sonucunda 20 milyon TL talep gelmiş ve ihraç başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Arena Finans Faktoring A.Ş.'nin bono ihracına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teşekkür ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040459


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ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
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Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.486 6.592 2,00  
Yarım 3.175 3.223 1,00  
Çeyrek 1.590 1.611 0,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,89 -0,40  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 -0,19  
B. Petrol 111 111 1,79  
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