***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFARENA2239 Isın kodlu 20.000.000.-TL bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.12.2022Vade (Gün Sayısı) 181Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5666Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFARENA2239Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2022Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 6,5666 26,6313 29,4253 1.313.323Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating BB 27.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler181 gün vadeli planlanan 20.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 04/07/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,Ek AçıklamalarArena Finans Faktoring A.Ş.'nin 30/06/2022 tarihinde, %26,6313 basit faizli, 181 gün vadeli finansman bonosu ihracına, yatırımcıların gösterdiği ilgi sonucunda 20 milyon TL talep gelmiş ve ihraç başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Arena Finans Faktoring A.Ş.'nin bono ihracına aracılık eden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040459BIST