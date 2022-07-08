***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAREN42312 ISIN Kodlu nominal 17.000.000TL. tutarındaki bononun birinci kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 17.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 17.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.04.2023Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5409Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAREN42312Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.07.2022 07.07.2022 08.07.2022 6,6712 26,758 29,5676 1.134.104 Evet2 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 6,5409 26,2353 28,9339 1.111.9453 06.01.2023 05.01.2023 06.01.20234 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating BB 21.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFAREN42312 Kupon Ödeme Tarihi:08.Temmuz.2022 Kupon Faiz Oranı:% 6.6712 Kupon Ödeme Tutarı: 1.134.104.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:1Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFAREN42312 ISIN kodlu nominal 17.000.000 TL tutarındaki bononun birincikupon ödeme dönemine ilişkin 1.134.104.-TL'lik faiz tutarı 08/07/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044309BIST