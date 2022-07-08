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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.07.2022 11:55
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAREN42312 ISIN Kodlu nominal 17.000.000TL. tutarındaki bononun ikinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 17.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5409
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAREN42312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.07.2022 07.07.2022 08.07.2022 6,6712 26,758 29,5676 1.134.104 Evet
2 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 6,5409 26,2353 28,9339 1.111.945
3 06.01.2023 05.01.2023 06.01.2023
4 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating BB 21.08.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFAREN42312 Kupon Ödeme Tarihi:08.Temmuz.2022 Kupon Faiz Oranı:% 6.6712 Kupon Ödeme Tutarı: 1.134.104.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:2
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFAREN42312 ISIN kodlu nominal 17.000.000 TL tutarındaki bononun ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin 1.134.104.-TL'lik faiz tutarı 08/07/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044303


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GESAN 52,25 211.948.881 % 10,00  
IHAAS 26,98 3.257.384 % 9,94  
IZFAS 2,71 1.648.148 % 9,72  
CANTE 53,85 29.579.859 % 9,01  
KRGYO 8,43 39.086.948 % 8,08  
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Dolar 17,2321 17,2956 % 0,16  
Euro 17,5425 17,6297 % 0,38  
Sterlin 20,7025 20,8064 % 0,09  
Frank 17,5995 17,7055 % -0,23  
Riyal 4,5848 4,6078 % 0,05  
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Altın Ons 1.742 1.743 2,04  
Altın Gr. 967 967 1,38  
Cumhuriyet 6.508 6.607 14,00  
Tam 6.466 6.644 58,00  
Yarım 3.165 3.249 29,00  
Çeyrek 1.585 1.621 11,00  
Gümüş.Ons 19,29 19,34 0,08  
Gümüş Gr. 10,71 10,72 0,04  
B. Petrol 107 107 2,47  
Seans Raporu 12:35
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