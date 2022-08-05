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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.08.2022 18:29
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAREN22314 Isın kodlu 14.000.000TL. bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 14.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 14.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 14.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 181
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 36,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,27
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAREN22314
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.07.2022
Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.08.2022
İhraç Fiyatı 0,84852
Kupon Sayısı 0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. BB 27.08.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
181 gün vadeli planlanan 14.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 09/08/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052539


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KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
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Sterlin 21,5557 21,6638 % -0,75  
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Riyal 4,7573 4,7811 % 0,09  
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Altın Ons 1.773 1.774 -17,67  
Altın Gr. 1.023 1.023 -8,71  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.852 6.930 -60,00  
Yarım 3.339 3.388 -30,00  
Çeyrek 1.674 1.694 -14,00  
Gümüş.Ons 19,86 19,89 -0,30  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,16  
B. Petrol 95,67 95,67 1,55  
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