***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFARENA2213 ısın kodlu 18.000.000.- TL bononun dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 18.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.10.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 18.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü nansman BonosuVadesi 20.12.2022Vade (Gün Sayısı) 362Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 4Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFARENA2213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.10.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 22.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 23.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,2433 25,0418 27,4955 1.123.792 Evet2 22.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 6,7666 27,4425 30,4133 1.217.995 Evet3 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 6,8867 27,6226 30,621 1.239.6124 20.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 4,4141 17,7049 18,9167 794.537Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating BB 26.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFARENA2213 Kupon Ödeme Tarihi:20/12/2022 Kupon Faiz Oranı:% 4,4141 Kupon Ödeme Tutarı: 794.537.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:4Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen bononun 20/12/2022 tarihinde yapılacak olan dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oran %4,4141 olrak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064313BIST