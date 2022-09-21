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***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.09.2022 18:25
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFARENA2213 ısın kodlu 18.000.000.- TL bononun üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 18.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.10.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 18.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 18.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 362
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFARENA2213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.10.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.12.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 18.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,2433 25,0418 27,4955 1.123.792 Evet
2 22.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 6,7666 27,4425 30,4133 1.217.995 Evet
3 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022 6,8867 27,6226 30,621 1.239.612 Evet
4 20.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 4,4141 17,7049 18,9167 794.537
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating BB 26.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFARENA2213 Kupon Ödeme Tarihi:21/092022 Kupon Faiz Oranı:% 6.8867 Kupon Ödeme Tutarı: 1.239.612.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:3
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFARENA2213 ISIN kodlu nominal 18.000.000 TL tutarındaki bononun üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin 1.239.612.-TL'lik faiz tutarı 21/09/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064564


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ISKUR 847.000,00 847.000 % 10,00  
ORMA 36,54 966.250 % 9,99  
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Altın Gr. 986 986 -0,71  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.659 6.765 -31,00  
Yarım 3.245 3.302 -18,00  
Çeyrek 1.627 1.651 -9,00  
Gümüş.Ons 19,60 19,64 0,05  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,00  
B. Petrol 90,47 90,47 0,64  
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