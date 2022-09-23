***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFARENA2218 ısın kodlu 15.500.000.- TL bononun sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 15.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 26.11.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.500.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 26.12.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFARENA2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 28.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 4,6122 18,4996 19,8243 714.895 Evet2 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 5,5306 22,1832 24,0996 857.242 Evet3 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,6153 22,523 24,4997 870.375 Evet4 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 5,4104 21,7011 23,5337 836.130 Evet5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 6,4449 25,8506 28,469 998.469 Evet6 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 7,0931 28,4502 31,6353 1.099.423 Evet7 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 7,0737 28,3726 31,54 1.096.4268 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022 4,6204 18,5322 19,8616 716.154Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating BB 26.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerSermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2218 Kupon Ödeme Tarihi:26 Aralık 2022 Kupon Faiz Oranı:% 4,6204 Kupon Ödeme Tutarı: 716.154.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:8Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 26/09/2022 tarihinde yapılacak olan sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,6204 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065031BIST