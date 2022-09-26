***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.09.2022 19:02
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFARENA2218 ısın kodlu 15.500.000.- TL bononun yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.11.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 15.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 26.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFARENA2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2020
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 4,6122 18,4996 19,8243 714.895 Evet
2 28.06.2021 25.06.2021 28.06.2021 5,5306 22,1832 24,0996 857.242 Evet
3 27.09.2021 24.09.2021 27.09.2021 5,6153 22,523 24,4997 870.375 Evet
4 27.12.2021 24.12.2021 27.12.2021 5,4104 21,7011 23,5337 836.130 Evet
5 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 6,4449 25,8506 28,469 998.469 Evet
6 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 7,0931 28,4502 31,6353 1.099.423 Evet
7 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 7,0737 28,3726 31,54 1.096.426 Evet
8 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022 4,6204 18,5322 19,8616 716.154
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating BB 26.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2218 Kupon Ödeme Tarihi:26 Eylül 2022 Kupon Faiz Oranı:% 7,0737 Kupon Ödeme Tutarı: 1.096.423.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFARENA2218 ISIN kodlu nominal 15.500.000 TL tutarındaki bononun yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin 1.096.423.-TL'lik faiz tutarı 26/09/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065372
BIST