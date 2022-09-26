***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.09.2022 19:15
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAREN92218 ısın kodlu 30.000.000.- TL bononun itfası ve faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Düzeltme ilk açıklama üzerine yapıldığından düzeltme şeklinde açıklama yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 22.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,17
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAREN92218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,92933
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.09.2022
Kayıt Tarihi 23.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating BB 27.08.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
91 gün vadeli planlanan 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 29/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFAREN92218 ISIN kodlu nominal 30.000.000 TL tutarındaki bononunfaiz tutarı ve anaparası olan 30.000.000.-TL 26/09/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065376
BIST