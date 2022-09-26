***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAREN92218 ısın kodlu 30.000.000.- TL bononun itfası ve faiz ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Düzeltme ilk açıklama üzerine yapıldığından düzeltme şeklinde açıklama yapılmıştır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 22.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.09.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 30,50Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,17Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAREN92218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 22.04.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,92933Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.09.2022Kayıt Tarihi 23.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating BB 27.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer Gelişmeler91 gün vadeli planlanan 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 29/06/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla,Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFAREN92218 ISIN kodlu nominal 30.000.000 TL tutarındaki bononunfaiz tutarı ve anaparası olan 30.000.000.-TL 26/09/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065376BIST