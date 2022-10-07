***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.10.2022 15:27
***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAREN42312 ısın kodlu 17.000.000.- TL bononun ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 17.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.10.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 17.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 17.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAREN42312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 07.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 08.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.07.2022 07.07.2022 08.07.2022 6,6712 26,758 29,5676 1.134.104 Evet
2 07.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 6,5409 26,2353 28,9339 1.111.945 Evet
3 06.01.2023 05.01.2023 06.01.2023 4,6082 18,4836 19,806 783.394
4 07.04.2023 06.04.2023 07.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating BB 26.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFAREN42312 Kupon Ödeme Tarihi:6 Ekim 2022 Kupon Faiz Oranı:% 6,5409 Kupon Ödeme Tutarı: 1.111.953.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:2
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFAREN42312 ISIN kodlu nominal 17.000.000 TL tutarındaki bononun ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin 1.111.953.-TL'lik faiz tutarı 07/10/2022 tarihi itibari ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068887
BIST