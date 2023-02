***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARNFK*** ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Emre TEZMEN 26505000 TRY 53,0001Oğuz TEZMEN 18500000 TRY 37Gül Ayşe ÇOLAK 4995000 TRY 9,99TOPLAM 50000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112909BIST