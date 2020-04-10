***ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
10.04.2020 12:02
***ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ARNFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Arena Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSAREN42216
Nominal Değer (TL)
17.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/04/2020
Vadesi (Gün)
728
İtfa Tarihi
08/04/2022
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837142
BIST
14:5296.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 382,53
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
14:526,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0423
|Açılış
|: 31,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7700
|
6,7257
En Düşük
6,6547
14:527,3448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0531
|Açılış
|: 12,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1700
|
7,3632
En Düşük
7,2735
14:523,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,02
|Açılış
|: 3,33
|
|Önceki Kapanış
|: 3,30
|
3,33
En Düşük
3,30
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.849.647
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.124.351
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.591.294
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.118.308
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|QNBFL
|110,00
|22.939.924
|% -6,22
|
|GARAN
|8,47
|669.000.401
|% -0,24
|
|PGSUS
|49,90
|616.490.801
|% 6,90
|
|THYAO
|9,79
|502.705.363
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,65
|463.988.733
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|398.453.569
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|463.988.733
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|398.453.569
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,15
|307.923.420
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,01
|196.674.385
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,06
|95.937.667
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3489
|8,3908
|% 0,81
|
|Frank
|6,9226
|6,9643
|% 0,81
|
|Riyal
|1,7789
|1,7878
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.330
|2.384
|3,80
|
|Tam
|2.395
|2.453
|7,60
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|1,90
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:04YKSLN
Yüzde 4.99 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 330, 490 adet işlem
-
15:03MTRYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 781, 188 adet işlem
-
15:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 347, 39 artarak (% 0.38 ) 91, 089
-
15:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BMELK, CASA, EMNIS, EGCYO
-
15:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYH, ATAGY, IEYHO