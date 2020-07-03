***ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.07.2020 17:52
***ARNFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ARNFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Arena Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFARENA2015
Nominal Değer (TL)
18.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/07/2020
Vadesi (Gün)
178
İtfa Tarihi
28/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854454
BIST
18:00115.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.073,60
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 392,17
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5382
|8,5811
|% 0,22
|
|Frank
|7,2422
|7,2858
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8261
|1,8353
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,09
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.560
|5,90
|
|Tam
|2.614
|2.627
|6,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|3,00
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 115, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 491.00 milyon TL de
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