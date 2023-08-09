***ARNFK* *SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***ARNFK******SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [ARNFK, SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2023 - 30.06.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Arena Finans Faktoring A.Ş. (25.08.2023 (dahil) tarihine kadar)- Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (11.09.2023 (dahil) tarihine kadar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182827BIST