***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.08.2020 22:28
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.08.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz 26.08.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2020 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.‘nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi genel kurulun tarafından kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871340
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
18:057,3620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3687
En Düşük
7,3512
18:058,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7264
En Düşük
8,6873
18:05462,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,02
|Açılış
|: 462,34
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
462,78
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|YONGA
|25,00
|234.093
|% -6,86
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3557
|7,3620
|% -0,01
|
|Euro
|8,6944
|8,7264
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,6950
|9,7436
|% -0,01
|
|Frank
|8,0754
|8,1240
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|0,21
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,47
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,18
|
|B. Petrol
|46,19
|46,19
|-0,10
|