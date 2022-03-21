***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 15:52
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.03.2022 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.‘nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011755
BIST
16:342.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 31,46
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
16:3414,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0416
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
16:3416,3756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0119
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
16:34916,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,87
|Açılış
|: 916,80
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
920,72
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PENTA
|419,20
|36.050.767
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|36.827.454
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.861.983
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|68.966.065
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.822.149
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|160.908.950
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,94
|2.913.839
|% -6,91
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,94
|1.663.914.750
|% 0,79
|
|KRDMD
|14,92
|1.483.908.424
|% 1,15
|
|EREGL
|36,22
|1.463.291.720
|% 0,17
|
|GARAN
|11,85
|1.327.113.859
|% 0,17
|
|SISE
|13,96
|1.112.239.187
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,03
|715.566.930
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,32
|348.456.100
|% 3,57
|
|DOHOL
|3,58
|409.362.054
|% 1,99
|
|GARAN
|11,85
|1.327.113.859
|% 0,17
|
|PETKM
|8,80
|889.740.863
|% 1,62
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8235
|14,8312
|% 0,28
|
|Euro
|16,3632
|16,3756
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,4777
|19,5753
|% 0,23
|
|Frank
|15,8511
|15,9466
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9386
|3,9584
|% 0,20
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-1,03
|
|Altın Gr.
|917
|917
|3,30
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|28,00
|
|Tam
|6.049
|6.202
|21,92
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|10,60
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|4,78
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TTKOM, TCELL
-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 06 artarak (% 1.45 ) 1, 967
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SONME, AKMGY, AYCES, IDEAS, DGGYO, OLMK, MAALT, KAPLM, PENTA, AYEN
-
16:49
BERA, HLGYO, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:49
ATAGY, AVGYO, LKMNH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında