***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2023 16:32
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23.03.2023 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.‘nin
Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127382
BIST
17:165.016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,38
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1619,0487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1620,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0875
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:161.211,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 6,33
|Açılış
|: 1.212,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.733.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|19.397.354
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.543.955
|% -9,87
|
|PKENT
|126,10
|223.494.113
|% -8,76
|
|EMKEL
|11,66
|67.689.613
|% -8,62
|
|GEREL
|13,29
|187.725.551
|% -7,64
|
|ASTOR
|61,10
|5.588.456.243
|% 0,99
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|OYAKC
|40,86
|4.826.225.972
|% 6,68
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|EKGYO
|6,98
|1.458.460.763
|% 3,87
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|1.711.296.314
|% -0,22
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0366
|19,0487
|% 0,05
|
|Euro
|20,7540
|20,7617
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,3577
|23,4748
|% 0,30
|
|Frank
|20,7126
|20,8374
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% -0,01
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|12,83
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.214
|8,03
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.190
|8.278
|18,00
|
|Yarım
|4.015
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|0,08
|
|B. Petrol
|77,23
|77,23
|0,54
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31NUHCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 153.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 310 adet işlem
-
17:30YAPRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 977 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.28 ) 4, 517
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, IDEAS, ALKA, YAPRK, MMCAS, DURDO, ONCSM, INVES, AKFYE, SMART