***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 23.03.2023 tarihli toplantısındaDenetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, şirketimizin 2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.‘ninBağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127382BIST