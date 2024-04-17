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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

17.04.2024 18:14
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                  Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri  17.04.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
 
          
Şirketimiz, Holding Şirketi olacak şekilde Esas Sözleşmemizin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Amaç Ve Konu"
 
başlıklı 3. maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29. maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek gereken izinlerin alınmasına, bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
 
          
İşlemleri takip etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Alişan ARIKAN'a yetki verilmesine,
            Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273944


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