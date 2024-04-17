***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 17.04.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.Şirketimiz, Holding Şirketi olacak şekilde Esas Sözleşmemizin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Amaç Ve Konu"başlıklı 3. maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 29. maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek gereken izinlerin alınmasına, bu değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,İşlemleri takip etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Alişan ARIKAN'a yetki verilmesine,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273944BIST