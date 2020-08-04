***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020 - 30.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim faaliyetinin 1 ay geçici süreyle durdurulması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyeti.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, dışsal riskler ve etkilerinin oluşturduğu zorunluluk hali ile üretime olan talep eksikliği sebebiyle.Varsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCorona virüs (COVID-19) tehdidinin, dışsal riskler ve etkilerinin oluşturduğu zorunluluk hali ile üretime olan talep eksikliğinin ortadan kalkması halinde normal düzene dönülecektir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir. Talep oluşması halinde en kısa zamanda üretim faaliyetine dönülecektir.AçıklamalarYeni koronavirüs (Covid-19)nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca daha önce uzatılan süreden başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması süresi 1 ay daha uzatılarak uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864606BIST