***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
04.08.2020 15:11
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020 - 30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim faaliyetinin 1 ay geçici süreyle durdurulması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyeti.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, dışsal riskler ve etkilerinin oluşturduğu zorunluluk hali ile üretime olan talep eksikliği sebebiyle.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Corona virüs (COVID-19) tehdidinin, dışsal riskler ve etkilerinin oluşturduğu zorunluluk hali ile üretime olan talep eksikliğinin ortadan kalkması halinde normal düzene dönülecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir. Talep oluşması halinde en kısa zamanda üretim faaliyetine dönülecektir.
Açıklamalar
Yeni koronavirüs (Covid-19)nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca daha önce uzatılan süreden başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması süresi 1 ay daha uzatılarak uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864606
BIST