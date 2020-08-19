***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494Hatalara İlişkin Düzeltmeler683.538 683.538 683.538Diğer Düzeltmeler-79.638 -79.638 -79.638Transferler636.586 12.848.005 -13.484.591 0 0 0Dönem Karı (Zararı)29.703.020 29.703.020 29.703.020Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.875.123 1.875.123 0 1.875.123Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi100.928 288 101.216 1.426.725 1.527.941Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 76.206.970 -564.767 5.683.460 5.300.159 136.366.285 29.703.020 338.249.703 16.248.002 354.497.705Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Hatalara İlişkin Düzeltmeler-14.840 -14.840 -14.840Transferler59.709.243 -59.709.243 0 0Dönem Karı (Zararı)33.313.139 33.313.139 -1.553.982 31.759.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)767.391 767.391 767.391Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi94.854 -126.209 -31.355 -31.355 -62.710Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -80.492 5.693.593 5.300.159 195.746.836 33.313.139 406.533.580 17.815.748 424.349.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.386.065 12.084.442Dönem Karı (Zararı)33.313.139 29.703.020Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.313.139 29.703.020Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-26.081.354 -22.042.635Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.681.181 3.484.026Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler950.204 -1.673.187Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler632.499 -1.065.501Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler317.705 -607.686Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.502.583 3.529.119Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.502.583 3.544.467Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -15.348Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.504.855 -345.301Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.279.234 -615.101Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-225.621 269.800Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-33.341.567 -28.805.948İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-33.341.567 -28.805.948Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.354.060 1.107.890Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -22.772Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -22.772Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.840 683.538İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.182.939 -6.235.218Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler28.477.132 -11.742.271İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.414.432 -15.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)25.062.700 -11.726.394Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.437.591 -3.201.794İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.229.350 -2.839.222İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-208.241 -362.572Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-721.286 -353.086Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-721.286 -353.086Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.974.580 1.799.777Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.375.710 -605.805Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.044.627 3.702.720İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.194.753 -265.901İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.239.380 3.968.621Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-615.496 905.042Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-522.545 -437.666Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-522.545 -437.666Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.386.331 551.675İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)54.948 46.773İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.441.279 504.902Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-15.254.441 3.146.190Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.414.724 1.425.167Alınan Temettüler53.726.468