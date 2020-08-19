***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2020 18:13
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 13.484.591 306.978.217 14.821.277 321.799.494
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
683.538 683.538 683.538
Diğer Düzeltmeler
-79.638 -79.638 -79.638
Transferler
636.586 12.848.005 -13.484.591 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
29.703.020 29.703.020 29.703.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.875.123 1.875.123 0 1.875.123
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
100.928 288 101.216 1.426.725 1.527.941
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 76.206.970 -564.767 5.683.460 5.300.159 136.366.285 29.703.020 338.249.703 16.248.002 354.497.705
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-14.840 -14.840 -14.840
Transferler
59.709.243 -59.709.243 0 0
Dönem Karı (Zararı)
33.313.139 33.313.139 -1.553.982 31.759.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
767.391 767.391 767.391
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
94.854 -126.209 -31.355 -31.355 -62.710
Dönem Sonu Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -80.492 5.693.593 5.300.159 195.746.836 33.313.139 406.533.580 17.815.748 424.349.328
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.386.065 12.084.442
Dönem Karı (Zararı)
33.313.139 29.703.020
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.313.139 29.703.020
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.081.354 -22.042.635
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.681.181 3.484.026
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
950.204 -1.673.187
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
632.499 -1.065.501
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
317.705 -607.686
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.502.583 3.529.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.502.583 3.544.467
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -15.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.504.855 -345.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.279.234 -615.101
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-225.621 269.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.341.567 -28.805.948
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-33.341.567 -28.805.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.354.060 1.107.890
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -22.772
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -22.772
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14.840 683.538
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.182.939 -6.235.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.477.132 -11.742.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.414.432 -15.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.062.700 -11.726.394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.437.591 -3.201.794
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.229.350 -2.839.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-208.241 -362.572
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-721.286 -353.086
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-721.286 -353.086
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.974.580 1.799.777
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.375.710 -605.805
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.044.627 3.702.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.194.753 -265.901
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.239.380 3.968.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-615.496 905.042
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-522.545 -437.666
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-522.545 -437.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.386.331 551.675
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
54.948 46.773
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.441.279 504.902
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-15.254.441 3.146.190
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.414.724 1.425.167
Alınan Temettüler
53.726.468