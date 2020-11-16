***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -7.481.505 -1.084.262 76.206.970 -2.540.818 5.046.586 5.300.159 122.914.380 16.124.430 309.618.056 14.821.277 324.439.333Diğer Düzeltmeler682.789 682.789 682.789Transferler636.586 15.487.844 -16.124.430 0 0Dönem Karı (Zararı)49.428.738 49.428.738 2.862.228 52.290.966Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.253.621 2.253.621 2.253.621Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.011.773 -1.011.773 -1.011.773Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler69.305 288 -419.027 -349.434 839.557 490.123Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-95.989 -95.989 -95.989Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 76.206.970 -217.892 5.683.460 5.300.159 138.569.997 49.428.738 360.526.008 18.523.062 379.049.070Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Transferler59.709.243 -59.709.243 0 0Dönem Karı (Zararı)69.577.187 69.577.187 -78.976 69.498.211Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)483.610 483.610 483.610Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-3.266.550 5.677.187 2.410.637 2.410.637Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler40.745 -126.083 -85.338 -90.411 -175.749Dönem Sonu Bakiyeler84.690.000 7.175.566 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -418.382 5.300.159 201.438.989 69.577.187 444.885.341 19.231.698 464.117.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.642.886 15.522.192Dönem Karı (Zararı)69.577.187 49.428.738Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)69.577.187 49.428.738Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-32.748.739 -20.902.792Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 7.120.546 5.232.495Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.142.862 -2.338.221Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.692.586 -1.212.729Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 450.276 -1.125.492Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.986.818 2.872.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.986.818 3.615.430Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -742.836Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.875.257 -1.165.738Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.860.057 -990.813Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 -15.200 -174.925Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-44.217.359 -30.170.173İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -44.217.359 -30.170.173Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.918.376 4.029.006Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.027 -45.544Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12.027 -45.544Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 682.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.109.748 -12.165.362Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.938.600 -7.989.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.947.822 -15.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.009.222 -7.973.212Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.757.944 -3.419.338İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.338.152 -3.352.697İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-419.792 -66.641Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler362.132 -679.301Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)362.132 -679.301Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11.280.370 3.717.780Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.690.144 -997.788Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.695.328 -3.703.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.602.612 299.192İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.297.940 -4.002.523Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)635.909 825.672Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.383.685 306.665İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-208.004 53.878İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.175.681 252.787Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-15.603.766 -1.337.296İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler413.452 1.110.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)413.452 1.110.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.718.700 16.360.584Alınan Temettüler53.726.468 0Alınan Faiz24 1.860.057 990.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -1.936.149 -1.802.703Vergi İadeleri (Ödemeleri)273.810 -26.502YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.851.463 -1.367.204Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -22.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri743.729 45.544Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri743.729 45.544Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.005.829 -4.577.305Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.005.829 -4.577.305Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.410.637 3.187.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-33.396.090 -24.154.584Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.011.773Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.144.024Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.144.024Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.011.811 -16.201.386Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.011.811 -12.379.539Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.821.847Ödenen Faiz24 -12.192.087 -6.686.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-336.216 -255.217YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.395.333 -9.999.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)40.395.333 -9.999.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ64.815.037 44.940.598DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ105.210.370 34.941.002Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 105.210.370 64.815.037Ticari Alacaklar61.647.369 69.291.957İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 62.969 5.010.791İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 61.584.400 64.281.166Diğer Alacaklar475.723 61.737İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 475.723 61.737Stoklar10 46.223.988 57.954.634Peşin Ödenmiş Giderler4.785.149 2.065.659İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.785.149 2.065.659Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 163.018 436.828Diğer Dönen Varlıklar2.207.556 2.569.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 2.207.556 2.569.688ARA TOPLAM220.713.173 197.195.540TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR220.713.173 197.195.540DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar12 24.095.629 24.095.629Ticari Alacaklar298.191 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 298.191 0Diğer Alacaklar45.568.699 35.224.741İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 45.511.707 35.173.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 56.992 51.186Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 64.060.055 73.569.164Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 127.864.625 127.956.440Maddi Duran Varlıklar181.336.202 172.418.193Arazi ve Arsalar14 83.097.302 83.097.302Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 278.163 289.124Binalar14 44.338.278 45.437.263Tesis, Makine ve Cihazlar14 49.167.210 39.754.776Taşıtlar14 713.456 908.296Mobilya ve Demirbaşlar14 2.249.767 1.275.618Özel Maliyetler14 1.492.026 1.655.814Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 4.102.996 4.799.663Diğer Haklar15 37.908 37.995Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 3.999.543 4.736.166Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 65.545 25.502Peşin Ödenmiş Giderler0 29.346İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 29.346Ertelenmiş Vergi Varlığı25 8.630.214 6.694.829TOPLAM DURAN VARLIKLAR455.956.611 444.788.005TOPLAM VARLIKLAR676.669.784 641.983.545KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar53.191.643 108.365.227İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar53.191.643 108.365.227Banka Kredileri8 50.529.482 100.874.644Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.662.161 7.490.583Ticari Borçlar29.145.602 20.180.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.068.509 5.709.364İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 26.077.093 14.471.321Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.246.757 4.610.848Diğer Borçlar1.078.844 2.462.529İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 84.463 292.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 994.381 2.170.062Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.438.199 20.041.965İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.438.199 20.041.965Kısa Vadeli Karşılıklar3.233.116 3.252.162Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.143.577 1.354.043Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.089.539 1.898.119Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.122.068 900.036İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.122.068 900.036ARA TOPLAM98.456.229 159.813.452TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER98.456.229 159.813.452UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar81.327.846 59.214.136İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar81.327.846 59.214.136Banka Kredileri8 58.210.254 45.068.990Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 23.117.592 14.145.146Uzun Vadeli Karşılıklar6.498.770 4.944.011Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.498.770 4.944.011Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 26.269.900 26.111.616TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.096.516 90.269.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER212.552.745 250.083.215ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar444.885.341 372.499.245Ödenmiş Sermaye20 84.690.000 84.690.000Sermaye Düzeltme Farkları20 7.175.566 10.442.116Geri Alınmış Paylar (-)-8.493.278 -8.493.278Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.084.262 -1.084.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)80.587.387 80.063.032Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)80.587.387 80.063.032Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)81.005.769 81.005.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -418.382 -942.737Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.693.593 5.693.593Yasal Yedekler20 5.693.593 5.693.593Diğer Yedekler5.300.159 5.300.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları201.438.989 136.178.642Net Dönem Karı veya Zararı69.577.187 59.709.243Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.231.698 19.401.085TOPLAM ÖZKAYNAKLAR464.117.039 391.900.330TOPLAM KAYNAKLAR676.669.784 641.983.545Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 184.621.457 224.447.253 87.430.954 76.939.443Satışların Maliyeti21 -160.232.664 -189.344.507 -68.642.780 -60.418.217TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.388.793 35.102.746 18.788.174 16.521.226BRÜT KAR (ZARAR)24.388.793 35.102.746 18.788.174 16.521.226Genel Yönetim Giderleri22 -10.059.927 -7.717.781 -2.791.053 -1.202.192Pazarlama Giderleri22 -5.798.593 -6.520.345 -2.593.116 -2.103.673Araştırma ve Geliştirme Giderleri-356.375 -1.852.913 0 -1.587.948Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 46.828.092 25.682.263 23.623.314 3.839.501Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -8.218.664 -8.931.003 -429.815 -1.269.907ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.783.326 35.762.967 36.597.504 14.197.007Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 45.544 0 22.772Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-12.027 0 -12.027 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 44.217.359 40.215.573 10.875.792 11.409.625FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.988.658 76.024.084 47.461.269 25.629.404Finansman Gelirleri24 3.702.256 3.475.367 1.556.787 1.966.349Finansman Giderleri24 -27.111.080 -23.109.867 -11.867.246 -3.008.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.579.834 56.389.584 37.150.810 24.587.001Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.918.377 -4.098.618 588.244 -2.990.728Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 1.918.377 -4.098.618 588.244 -2.990.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.498.211 52.290.966 37.739.054 21.596.273DÖNEM KARI (ZARARI)69.498.211 52.290.966 37.739.054 21.596.273Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-78.976 2.862.228 1.475.006 1.870.555Ana Ortaklık Payları69.577.187 49.428.738 36.264.048 19.725.718Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 26 0,82000000 0,58000000 0,59000000 0,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-565.101 -2.578.143 368.071 -4.594.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -706.376 -3.305.311 489.998 -5.890.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler141.275 727.168 -121.927 1.295.806Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi141.275 727.168 -121.927 1.295.806Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-565.101 -2.578.143 368.071 -4.594.223TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.933.110 49.712.823 38.107.125 17.002.050Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları68.933.110 49.712.823 38.107.125 17.002.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888736BIST