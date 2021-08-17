***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -942.737 5.693.593 5.300.159 136.178.642 59.709.243 372.499.245 19.401.085 391.900.330Transferler59.709.243 -59.709.243 0 0Dönem Karı (Zararı)33.313.139 33.313.139 -1.553.982 31.759.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)767.391 767.391 767.391Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler94.854 -126.209 -31.355 -31.355 -62.710Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-14.840 -14.840 -14.840Dönem Sonu Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -1.084.262 81.005.769 -80.492 5.693.593 5.300.159 195.746.836 33.313.139 406.533.580 17.815.748 424.349.328Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-2.643.313 -2.643.313 -2.643.313Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler68.310.000 -10.442.116 677.551 -5.300.159 58.265.624 -111.510.900 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)72.349.587 72.349.587 5.240.030 77.589.617Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.855.208 1.855.208 1.855.208Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler292.963 -189.565 79.961 183.359 -183.359 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.255.345 -1.773.276 -302.547 1.179.522 1.179.522Dönem Sonu Bakiyeler20 153.000.000 0 -8.493.278 -1.095.467 90.269.555 1.264.559 6.371.144 0 256.340.420 72.349.587 570.006.520 30.995.397 601.001.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.889.526 65.386.065Dönem Karı (Zararı)72.349.587 33.313.139Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)72.349.587 33.313.139Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.160.829 -26.081.354Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 5.220.949 4.681.181Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler631.496 950.204Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 297.659 632.499Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 333.837 317.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.347.075 4.502.583Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.347.075 4.502.583Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.301.320 -1.504.855Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.495.492 -1.279.234Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 194.172 -225.621Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-24.476.412 -33.341.567İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 -24.476.412 -33.341.567Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.613.874 -1.354.060Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.250.631 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.250.631 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.945.860 -14.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.448.741 6.182.939Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.300.022 28.477.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-687 3.414.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.299.335 25.062.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler351.722 -5.437.591İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.711.908 -5.229.350İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.360.186 -208.241Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-897.813 -721.286Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-897.813 -721.286Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.006.988 2.974.580Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.012.998 -2.375.710Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.205.730 1.044.627İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)639.275 -3.194.753İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.566.455 4.239.380Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.472.010 -615.496Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.789 -1.386.331İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 54.948İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-57.789 -1.441.279Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.189.440 -15.254.441İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler607.967 -522.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)607.967 -522.545Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.740.017 13.414.724Alınan Temettüler3 32.028.347 53.726.468Alınan Faiz25 1.495.492 1.279.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -849.568 -1.534.702Vergi İadeleri (Ödemeleri)8.483 282.814Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.466.755 -1.782.473YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.653.691 -12.364.260Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.250.631 7.106Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.250.631 7.106Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-596.940 -12.371.366Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-596.940 -12.371.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.754.905 -12.796.466İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.255.345 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.255.345 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.383.905Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 2.383.905Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.179.053 -10.912.447Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.752.192 -10.912.447Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-426.861Ödenen Faiz25 -3.831.197 -4.267.924YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.788.312 40.225.339NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.788.312 40.225.339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.294.886 64.815.037DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ138.083.198 105.040.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 138.083.198 68.294.886Ticari Alacaklar84.075.199 67.678.067İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 46.374 45.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 84.028.825 67.632.380Diğer Alacaklar1.643.334 287.139İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.643.334 287.139Stoklar10 65.567.058 48.893.907Peşin Ödenmiş Giderler2.445.959 1.432.961İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.445.959 1.432.961Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 272.246 280.729Diğer Dönen Varlıklar3.253.014 2.355.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 3.253.014 2.355.201ARA TOPLAM295.340.008 189.222.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR295.340.008 189.222.890DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar12 24.095.629 24.095.629Ticari Alacaklar149.412 286.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 149.412 286.083Diğer Alacaklar42.248.085 43.956.002İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 42.187.102 43.899.010İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 60.983 56.992Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 58.201.042 65.752.977Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 163.795.609 163.856.819Maddi Duran Varlıklar189.495.260 194.067.403Arazi ve Arsalar14 91.130.696 91.130.696Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 267.203 274.510Binalar14 49.569.647 50.399.697Tesis, Makine ve Cihazlar14 43.708.226 47.532.271Taşıtlar14 559.226 659.143Mobilya ve Demirbaşlar14 2.844.657 2.556.015Özel Maliyetler14 1.400.287 1.499.753Yapılmakta Olan Yatırımlar14 15.318 15.318Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.381.863 5.372.519Diğer Haklar15 36.639 42.304Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 5.293.426 5.269.252Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 51.798 60.963Ertelenmiş Vergi Varlığı26 10.346.214 8.917.054TOPLAM DURAN VARLIKLAR493.713.114 506.304.486TOPLAM VARLIKLAR789.053.122 695.527.376KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.868.184 32.377.449İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.868.184 32.377.449Banka Kredileri8 19.404.540 26.300.429Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.463.644 6.077.020Ticari Borçlar38.179.180 26.521.180İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.444.907 2.917.613İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 34.734.273 23.603.567Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.881.935 3.409.925Diğer Borçlar1.618.543 1.676.332İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 63.863 63.863İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.554.680 1.612.469Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.459.381 6.269.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 14.459.381 6.269.941Kısa Vadeli Karşılıklar4.205.033 3.628.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 3.103.994 2.527.160Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.101.039 1.101.039Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.488.179 880.212İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.488.179 880.212ARA TOPLAM87.700.435 74.763.238TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.700.435 74.763.238UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar56.791.616 60.292.601İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar56.791.616 60.292.601Banka Kredileri8 40.086.518 45.774.018Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 16.705.098 14.518.583Uzun Vadeli Karşılıklar6.899.965 5.388.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 6.899.965 5.388.652Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 36.659.189 32.062.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.350.770 97.743.255TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER188.051.205 172.506.493ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar570.006.520 497.082.157Ödenmiş Sermaye20 153.000.000 84.690.000Sermaye Düzeltme Farkları0 10.442.116Geri Alınmış Paylar (-)-8.493.278 -8.493.278Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.095.467 -4.350.812Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)91.534.114 91.348.784Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91.534.114 91.348.784Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.269.555 91.749.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 1.264.559 -401.084Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.371.144 10.993.752Yasal Yedekler20 6.371.144 5.693.593Diğer Kısıtlanmış Yedekler0 5.300.159Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları256.340.420 200.940.695Net Dönem Karı veya Zararı72.349.587 111.510.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar30.995.397 25.938.726TOPLAM ÖZKAYNAKLAR601.001.917 523.020.883TOPLAM KAYNAKLAR789.053.122 695.527.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 196.640.418 97.190.503 108.162.708 20.667.341Satışların Maliyeti21 -157.431.197 -91.589.884 -81.820.254 -25.103.870TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.209.221 5.600.619 26.342.454 -4.436.529BRÜT KAR (ZARAR)39.209.221 5.600.619 26.342.454 -4.436.529Genel Yönetim Giderleri22 -9.540.227 -7.268.874 -2.521.054 -2.520.736Pazarlama Giderleri22 -3.313.615 -3.205.477 -1.774.526 -934.112Araştırma ve Geliştirme Giderleri-216.745 -356.375 -114.819 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 45.976.002 23.204.778 21.373.049 8.647.714Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -16.030.770 -7.788.849 -7.124.374 -4.843.166ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.083.866 10.185.822 36.180.730 -4.086.829Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.250.631 0 68.687 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 24.476.412 33.341.567 3.939.601 20.349.763FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.810.909 43.527.389 40.189.018 16.262.934Finansman Gelirleri25 2.544.022 2.145.469 1.401.986 821.887Finansman Giderleri25 -7.924.715 -15.243.834 -3.160.088 -5.447.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)78.430.216 30.429.024 38.430.916 11.637.491Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-840.599 1.330.133 -2.037.024 175.921Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -840.599 1.330.133 -2.037.024 175.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)77.589.617 31.759.157 36.393.892 11.813.412DÖNEM KARI (ZARARI)77.589.617 31.759.157 36.393.892 11.813.412Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar5.240.030 -1.553.982 4.690.224 -1.816.547Ana Ortaklık Payları72.349.587 33.313.139 31.703.668 13.629.959Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 0,47000000 0,39000000 0,37000000 0,16000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.335.520 -933.172 -5.786.518 298.455Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.480.313 0 -1.480.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.409.360 -1.196.374 -5.551.665 382.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler554.153 263.202 1.245.460 -84.180Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri554.153 263.202 1.245.460 -84.180Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.335.520 -933.172 -5.786.518 298.455TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.254.097 30.825.985 30.607.374 12.111.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları74.254.097 30.825.985 30.607.374 12.111.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958693BIST