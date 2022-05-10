***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883Transferler68.310.000 -10.442.116 -2.481.397 -5.300.159 61.424.572 -111.510.900 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.104.762 2.104.762 2.104.762Dönem Karı (Zararı)40.645.919 40.645.919 549.806 41.195.725Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler77.749 37.188 114.937 199.876 314.813Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.255.345 -43.647 3.211.698 3.211.698Dönem Sonu Bakiyeler153.000.000 -8.493.278 -1.095.467 91.749.868 1.781.427 3.212.196 262.358.808 40.645.919 543.159.473 26.688.408 569.847.881Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler204.449.465 -8.493.278 -1.095.467 182.203.399 -3.098.830 6.813.225 195.868.871 271.958.110 848.605.495 57.923.672 906.529.167Transferler271.958.110 -271.958.110 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)664.889 664.889 253.430 918.319Dönem Karı (Zararı)31.739.117 31.739.117 642.978 32.382.095Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.288.104 -327.613 -3.615.717 -3.615.717Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.496.090 1.496.090 1.496.090Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.305.770 -2.305.770 -789.818 -3.095.588Dönem Sonu Bakiyeler204.449.465 -11.781.382 -1.423.080 182.203.399 -2.433.941 6.813.225 467.017.301 31.739.117 876.584.104 58.030.262 934.614.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-784.754 60.785.694Dönem Karı (Zararı)31.739.117 40.645.919Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.912.372 16.387.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 3.201.948 2.603.084Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.121.372 2.131.042Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 446.540 1.874.814Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 674.832 256.228Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.810.799 5.569.560Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.810.799 5.569.560Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-580.061 -608.056Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -580.061 -608.056Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-10.355.325 11.491.536Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.964.477 -408.590Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.964.477 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler23 0 -408.590Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.159.142 -1.165.002Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.181.944Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 0 -3.181.944Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.305.770 -43.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.335.217 -261.146Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.801.814 7.490.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.801.814 7.490.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.846 -567.431İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-59.846 -567.431Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-26.718.735 -12.103.617Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.288.711 -3.398.925Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.868.830 3.186.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26.868.830 3.186.360Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)690.544 2.113.672Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-74.120 146.292İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-74.120 146.292Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.064.079 3.401.486İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.490.914 -529.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.356.617 -791.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.134.297 262.359Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.491.528 56.772.756Alınan Faiz580.061 608.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-477.217 -299.166Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.276.417 -69.680Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.655.543 3.773.728YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.347.618 2.905.549Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.905.549Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.905.549Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-427.082 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-427.082 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-40.637.225Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.716.689FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.145.224 -18.956.361İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-3.615.717İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.615.717Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.535.857 1.874.728Kredilerden Nakit Girişleri51.535.857 1.782.820Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri91.908Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-698.356 -2.843.750Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.843.750Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-698.356İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış19.530.073İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-15.801.759Ödenen Faiz-1.606.633 -2.185.580YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.012.852 44.734.882NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.012.852 44.734.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.013.912 68.294.886DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.026.764 113.029.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 82.026.763 43.013.912Finansal Yatırımlar43.601.702 0Vadeli Mevduatlar12 43.601.702 0Ticari Alacaklar105.854.695 111.289.098İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 105.854.695 111.289.098Diğer Alacaklar356.913 304.792İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 356.913 304.792Stoklar10 96.133.204 70.089.301Peşin Ödenmiş Giderler3.703.831 1.415.120İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 3.703.831 1.415.120Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 380.911 1.657.328Diğer Dönen Varlıklar8.732.660 4.376.043İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 8.732.660 4.376.043ARA TOPLAM340.790.679 232.145.594TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR340.790.679 232.145.594DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar195.260.324 181.616.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar174.014.695 160.371.266Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar3 174.014.695 160.371.266Diğer Finansal Yatırımlar12 21.245.629 21.245.629Diğer Alacaklar41.455.075 60.977.417İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 41.385.500 60.915.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 69.575 61.850Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 288.082.666 288.082.666Maddi Duran Varlıklar296.924.259 299.689.289Arazi ve Arsalar14 152.772.010 152.772.010Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14 256.241 259.895Binalar14 100.966.897 101.878.715Tesis, Makine ve Cihazlar14 38.286.131 39.998.917Taşıtlar14 409.349 459.308Mobilya ve Demirbaşlar14 3.104.597 2.989.779Özel Maliyetler14 1.101.257 1.302.888Yapılmakta Olan Yatırımlar14 27.777 27.777Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.359.641 5.369.477Diğer Haklar15 27.721 33.241Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri15 5.293.426 5.293.426Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 38.494 42.810Ertelenmiş Vergi Varlığı26 13.744.240 14.527.850TOPLAM DURAN VARLIKLAR840.826.205 850.263.594TOPLAM VARLIKLAR1.181.616.884 1.082.409.188KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar96.285.777 42.734.601İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar96.285.777 42.734.601Banka Kredileri8 86.422.823 32.521.377Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 9.862.954 10.213.224Ticari Borçlar61.622.691 34.939.911İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 16.399.671 10.634.699İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 45.223.020 24.305.212Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 8.167.265 7.476.721Diğer Borçlar1.921.398 1.995.512İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 63.863 63.863İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.857.535 1.931.649Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.692.574 6.752.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.692.574 6.752.178Kısa Vadeli Karşılıklar4.119.331 11.516.710Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 3.018.292 4.001.010Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 1.101.039 7.515.700Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.903.283 2.622.919İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 1.903.283 2.622.919ARA TOPLAM178.712.319 108.038.552TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER178.712.319 108.038.552UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.782.599 32.102.907İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.782.599 32.102.907Banka Kredileri8 14.027.744 17.999.966Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 13.754.855 14.102.941Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 4.475İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 4.475Uzun Vadeli Karşılıklar9.431.020 6.262.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 9.431.020 6.262.619Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 31.076.580 29.471.468TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.290.199 67.841.469TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER247.002.518 175.880.021ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar876.584.104 848.605.495Ödenmiş Sermaye20 204.449.465 204.449.465Geri Alınmış Paylar (-)-11.781.382 -8.493.278Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-1.423.080 -1.095.467Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)179.769.458 179.104.569Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)179.769.458 179.104.569Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)182.203.399 182.203.399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -2.433.941 -3.098.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.813.225 6.813.225Yasal Yedekler20 6.813.225 6.813.225Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları467.017.301 195.868.871Net Dönem Karı veya Zararı31.739.117 271.958.110Kontrol Gücü Olmayan Paylar58.030.262 57.923.672TOPLAM ÖZKAYNAKLAR934.614.366 906.529.167TOPLAM KAYNAKLAR1.181.616.884 1.082.409.188Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 191.025.752 88.477.710Satışların Maliyeti21 -181.327.449 -75.610.943TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.698.303 12.866.767BRÜT KAR (ZARAR)9.698.303 12.866.767Genel Yönetim Giderleri22 -7.119.354 -7.019.173Pazarlama Giderleri22 -2.023.327 -1.539.089Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -265.039 -101.926Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 9.470.236 24.602.953Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.218.007 -8.906.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.542.812 19.903.136Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.181.944Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -5.588Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 16.931.533 20.536.811FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.468.757 43.621.891Finansman Gelirleri25 17.773.989 1.142.036Finansman Giderleri25 -7.701.510 -4.764.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)34.541.236 39.999.300Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.159.141 1.196.425Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -2.159.141 1.196.425SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.382.095 41.195.725DÖNEM KARI (ZARARI)32.382.095 41.195.725Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar642.978 549.806Ana Ortaklık Payları31.739.117 40.645.919Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç 27 0,16000000 0,48000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-918.319 2.450.998Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.147.899 3.142.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler229.580 -691.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi229.580 -691.307Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-918.319 2.450.998TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.463.776 43.646.723Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar642.978 549.806Ana Ortaklık Payları30.820.798 43.096.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028800BIST