***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:13
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
84.690.000 10.442.116 -8.493.278 -4.350.812 91.749.868 -401.084 5.693.593 5.300.159 200.940.695 111.510.900 497.082.157 25.938.726 523.020.883
Transferler
68.310.000 -10.442.116 -2.481.397 -5.300.159 61.424.572 -111.510.900 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.104.762 2.104.762 2.104.762
Dönem Karı (Zararı)
40.645.919 40.645.919 549.806 41.195.725
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
77.749 37.188 114.937 199.876 314.813
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.255.345 -43.647 3.211.698 3.211.698
Dönem Sonu Bakiyeler
153.000.000 -8.493.278 -1.095.467 91.749.868 1.781.427 3.212.196 262.358.808 40.645.919 543.159.473 26.688.408 569.847.881
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
204.449.465 -8.493.278 -1.095.467 182.203.399 -3.098.830 6.813.225 195.868.871 271.958.110 848.605.495 57.923.672 906.529.167
Transferler
271.958.110 -271.958.110 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
664.889 664.889 253.430 918.319
Dönem Karı (Zararı)
31.739.117 31.739.117 642.978 32.382.095
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.288.104 -327.613 -3.615.717 -3.615.717
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.496.090 1.496.090 1.496.090
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.305.770 -2.305.770 -789.818 -3.095.588
Dönem Sonu Bakiyeler
204.449.465 -11.781.382 -1.423.080 182.203.399 -2.433.941 6.813.225 467.017.301 31.739.117 876.584.104 58.030.262 934.614.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-784.754 60.785.694
Dönem Karı (Zararı)
31.739.117 40.645.919
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.912.372 16.387.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 3.201.948 2.603.084
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.121.372 2.131.042
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 446.540 1.874.814
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 674.832 256.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.810.799 5.569.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.810.799 5.569.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-580.061 -608.056
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -580.061 -608.056
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-10.355.325 11.491.536
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.964.477 -408.590
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.964.477 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
23 0 -408.590
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.159.142 -1.165.002
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.181.944
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -3.181.944
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.305.770 -43.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.335.217 -261.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.801.814 7.490.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.801.814 7.490.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.846 -567.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.846 -567.431
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.718.735 -12.103.617
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.288.711 -3.398.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.868.830 3.186.360
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.868.830 3.186.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
690.544 2.113.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.120 146.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-74.120 146.292
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.064.079 3.401.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.490.914 -529.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.356.617 -791.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.134.297 262.359
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.491.528 56.772.756
Alınan Faiz
580.061 608.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-477.217 -299.166
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.276.417 -69.680
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.655.543 3.773.728
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.347.618 2.905.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.905.549
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.905.549
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-427.082 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-427.082 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-40.637.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.716.689
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.145.224 -18.956.361
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.615.717
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.615.717
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.535.857 1.874.728
Kredilerden Nakit Girişleri
51.535.857 1.782.820
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
91.908
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-698.356 -2.843.750
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.843.750
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-698.356
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19.530.073
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-15.801.759
Ödenen Faiz
-1.606.633 -2.185.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.012.852 44.734.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.012.852 44.734.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.013.912 68.294.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.026.764 113.029.768
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 82.026.763 43.013.912
Finansal Yatırımlar
43.601.702 0
Vadeli Mevduatlar
12 43.601.702 0
Ticari Alacaklar
105.854.695 111.289.098
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 105.854.695 111.289.098
Diğer Alacaklar
356.913 304.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 356.913 304.792
Stoklar
10 96.133.204 70.089.301
Peşin Ödenmiş Giderler
3.703.831 1.415.120
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.703.831 1.415.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 380.911 1.657.328
Diğer Dönen Varlıklar
8.732.660 4.376.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 8.732.660 4.376.043
ARA TOPLAM
340.790.679 232.145.594
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
340.790.679 232.145.594
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
195.260.324 181.616.895
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
174.014.695 160.371.266
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
3 174.014.695 160.371.266
Diğer Finansal Yatırımlar
12 21.245.629 21.245.629
Diğer Alacaklar
41.455.075 60.977.417
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.385.500 60.915.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 69.575 61.850
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 288.082.666 288.082.666
Maddi Duran Varlıklar
296.924.259 299.689.289
Arazi ve Arsalar
14 152.772.010 152.772.010
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 256.241 259.895
Binalar
14 100.966.897 101.878.715
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 38.286.131 39.998.917
Taşıtlar
14 409.349 459.308
Mobilya ve Demirbaşlar
14 3.104.597 2.989.779
Özel Maliyetler
14 1.101.257 1.302.888
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 27.777 27.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.359.641 5.369.477
Diğer Haklar
15 27.721 33.241
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
15 5.293.426 5.293.426
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 38.494 42.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 13.744.240 14.527.850
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
840.826.205 850.263.594
TOPLAM VARLIKLAR
1.181.616.884 1.082.409.188
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.285.777 42.734.601
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
96.285.777 42.734.601
Banka Kredileri
8 86.422.823 32.521.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 9.862.954 10.213.224
Ticari Borçlar
61.622.691 34.939.911
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 16.399.671 10.634.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 45.223.020 24.305.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 8.167.265 7.476.721
Diğer Borçlar
1.921.398 1.995.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 63.863 63.863
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.857.535 1.931.649
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.692.574 6.752.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 4.692.574 6.752.178
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.119.331 11.516.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 3.018.292 4.001.010
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.101.039 7.515.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.903.283 2.622.919
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.903.283 2.622.919
ARA TOPLAM
178.712.319 108.038.552
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
178.712.319 108.038.552
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.782.599 32.102.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.782.599 32.102.907
Banka Kredileri
8 14.027.744 17.999.966
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 13.754.855 14.102.941
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 4.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 4.475
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.431.020 6.262.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.431.020 6.262.619
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 31.076.580 29.471.468
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.290.199 67.841.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
247.002.518 175.880.021
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
876.584.104 848.605.495
Ödenmiş Sermaye
20 204.449.465 204.449.465
Geri Alınmış Paylar (-)
-11.781.382 -8.493.278
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-1.423.080 -1.095.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
179.769.458 179.104.569
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
179.769.458 179.104.569
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
182.203.399 182.203.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.433.941 -3.098.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.813.225 6.813.225
Yasal Yedekler
20 6.813.225 6.813.225
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
467.017.301 195.868.871
Net Dönem Karı veya Zararı
31.739.117 271.958.110
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.030.262 57.923.672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
934.614.366 906.529.167
TOPLAM KAYNAKLAR
1.181.616.884 1.082.409.188
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 191.025.752 88.477.710
Satışların Maliyeti
21 -181.327.449 -75.610.943
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.698.303 12.866.767
BRÜT KAR (ZARAR)
9.698.303 12.866.767
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.119.354 -7.019.173
Pazarlama Giderleri
22 -2.023.327 -1.539.089
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -265.039 -101.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 9.470.236 24.602.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.218.007 -8.906.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.542.812 19.903.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.181.944
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -5.588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 16.931.533 20.536.811
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.468.757 43.621.891
Finansman Gelirleri
25 17.773.989 1.142.036
Finansman Giderleri
25 -7.701.510 -4.764.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.541.236 39.999.300
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.159.141 1.196.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.159.141 1.196.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.382.095 41.195.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.382.095 41.195.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
642.978 549.806
Ana Ortaklık Payları
31.739.117 40.645.919
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç 27 0,16000000 0,48000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-918.319 2.450.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.147.899 3.142.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
229.580 -691.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
229.580 -691.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-918.319 2.450.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.463.776 43.646.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
642.978 549.806
Ana Ortaklık Payları
30.820.798 43.096.917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028800
BIST