***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
16.11.2020 14:50
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
30.09.2020 Dönemi Finansal Tablolar Dipnot Referans Numaraları
Değişikliğin Nedeni
KAP finansal tablolar formatında yer almayan dipnot referans numaraları eklenerek tekrar yayınlanacaktır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından KAP'ta yayınlanan 30 Eylül 2020 döneminde pdf formatında yayınlanan finansal tablolarda yer alan Dipnot referans numaraları KAP Finansal Tablolar Formatında sehven yer almamıştır.
Söz konusu dipnot referans numaraları KAP finansal tablolar formatına eklenerek tekrar yayınlanacaktır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888660
BIST
18:051.293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.291
18:057,7247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0443
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
18:059,1508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0634
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
18:05469,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,82
|Açılış
|: 469,15
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|9,35
|142.997.981
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|2.099.988
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|8.628.590
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|111.279.288
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,57
|5.124.925
|% 10,00
|
|UZERB
|29,20
|465.331
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|895.900
|% -9,99
|
|EUYO
|6,99
|1.185.944
|% -9,92
|
|GENTS
|4,95
|79.569.233
|% -7,48
|
|CMENT
|33,60
|5.257.151
|% -6,67
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|PGSUS
|56,40
|1.243.320.171
|% 2,83
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|KRDMD
|4,38
|1.786.483.866
|% 0,46
|
|GARAN
|8,95
|3.550.653.489
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,86
|1.137.605.917
|% -1,38
|
|THYAO
|11,78
|3.994.711.986
|% 2,43
|
|SKBNK
|1,52
|429.354.725
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7154
|7,7214
|% 0,53
|
|Euro
|9,1403
|9,1549
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,1436
|10,1945
|% 0,40
|
|Frank
|8,4255
|8,4762
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|1,73
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.106
|3.184
|9,13
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|4,42
|
|Çeyrek
|753
|770
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,01
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 299 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:58CRDFA
Yüzde 6.40 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 282 adet işlem
-
17:57TEKTU
Yüzde 4.62 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 971, 304 adet işlem
-
17:56DERAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 396 adet işlem
-
17:55BURVA
Yüzde 5.42 oranında artışla 71.05 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 603 adet işlem