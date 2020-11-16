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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

16.11.2020 14:50
GÜNCEL HABERLER



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
30.09.2020 Dönemi Finansal Tablolar Dipnot Referans Numaraları
Değişikliğin Nedeni
KAP finansal tablolar formatında yer almayan dipnot referans numaraları eklenerek tekrar yayınlanacaktır.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar

   Şirketimiz tarafından KAP'ta yayınlanan 30 Eylül 2020 döneminde pdf formatında yayınlanan finansal tablolarda yer alan Dipnot referans numaraları KAP Finansal Tablolar Formatında sehven yer almamıştır.
Söz konusu dipnot referans numaraları KAP finansal tablolar formatına eklenerek tekrar yayınlanacaktır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888660


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FLAP 9,35 142.997.981 % 10,00  
CASA 49,50 2.099.988 % 10,00  
KENT 324,50 8.628.590 % 10,00  
DAGI 8,80 111.279.288 % 10,00  
DGGYO 9,57 5.124.925 % 10,00  
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Dolar 7,7154 7,7214 % 0,53  
Euro 9,1403 9,1549 % 0,74  
Sterlin 10,1436 10,1945 % 0,40  
Frank 8,4255 8,4762 % 0,56  
Riyal 2,0512 2,0615 % 0,46  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 1,73  
Altın Gr. 468 468 2,16  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,58 24,62 -0,05  
Gümüş Gr. 6,10 6,10 0,01  
B. Petrol 44,34 44,34 1,56  
Seans Raporu 18:05
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