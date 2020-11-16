***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020 - 30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar30.09.2020 Dönemi Finansal Tablolar Dipnot Referans NumaralarıDeğişikliğin NedeniKAP finansal tablolar formatında yer almayan dipnot referans numaraları eklenerek tekrar yayınlanacaktır.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarŞirketimiz tarafından KAP'ta yayınlanan 30 Eylül 2020 döneminde pdf formatında yayınlanan finansal tablolarda yer alan Dipnot referans numaraları KAP Finansal Tablolar Formatında sehven yer almamıştır.Söz konusu dipnot referans numaraları KAP finansal tablolar formatına eklenerek tekrar yayınlanacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888660BIST