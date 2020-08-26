***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.07.2020Genel Kurul Tarihi 26.08.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.08.2020Ülke TürkiyeŞehir KAHRAMANMARAŞİlçe DULKADİROĞLUAdres Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2019 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.10 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.11 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.13 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.14 - 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.15 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ARSAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 2 ARSAN Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 14.00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.-2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.-2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır.-2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2019 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır.-Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.-2019 yılı faaliyet döneminde oluşan karın dağıtılmamasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.-2020 yılı hesap döneminde Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 10.300.00 TL (Onbinüçyüz TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 5.200.00 TL (Beşbinikiyüz TL) ücret ödenmesine karar verildi.-Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.-SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilkeleri kapsamında şirket ortaklarına bilgi verildi.-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu kabul edildi.-2019 yılında yapılan bağış ve yardım hususunda genel kurula bilgi verdi.-2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.200.000 TL (Birmilyonikiyüzbin TL) olarak belirlenmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Arsan Tekstil Toplantı Tutanağı 26.08.2020.pdf - TutanakEK: 2 hazirun2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.2019 yılına ilişkin Arsan olağan genel kurul toplantısına davet, Arsan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871337BIST