***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararların Tescili Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 13.07.2021Genel Kurul Tarihi 26.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.08.2021Ülke TürkiyeŞehir KAHRAMANMARAŞİlçe DULKADİROĞLUAdres Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.Gündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - . 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2020 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.11 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.12 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.14 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.15 - 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.16 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 14.00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.-2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.-2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır.-2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2020 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır.-Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.-Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan net dönem karı 116.229.738 TL olup, bu tutarın 4.718.838 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 111.510.900 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 65.822.270,10 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız gereği, şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının temin edilmesi amaçlanmıştır. Kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Vecih Yamanyılmaz sözalarak Yönetim Kurulunun Kredi kullanma, maliyetlerinin artış, döviz kurlarındaki hareketlilik, öz kaynak yapısının kuvvetlendirilmesi pandeminin etkilerinin azaltılması ve diğer sebeplerle karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulunun kar payı dağıtılmamasına dair görüşüne katılmakla birlikte 2020 yılı sermaye tutarı olan 84.690.000 TL.'nin % 10 kadarının 2 ay içerisinde dağıtılmasına teklif ediyorum dedi. Bu kapsamda 2020 yılı için 8.469.000 TL.'nin kar payı olarak 2 ay içerisinde nakden dağıtılması kalan kısmın dağıtılmayarak şirket uhdesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarında olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildi.Esas sözleşme değişikliğinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanının 400.000.000 TL'sına (Dörtyüzmilyon TL) çıkarılması ve süresinin 2025 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatılması hususu yapılan oylamada kabul edildi.-2021 yılı hesap döneminde Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 12.500.00 TL (Onikibinbeşyüz TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 6.300.00 TL (Altıbinüçyüz TL) ücret ödenmesine karar verildi.-Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.-SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilkeleri kapsamında şirket ortaklarına bilgi verildi.-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu kabul edildi.-2020 yılında yapılan bağış ve yardım hususunda genel kurula bilgi verdi.-2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.250.000 TL (Birmilyonikiyüzellibin TL) olarak belirlenmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.09.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 HAZIRUN LISTESI 2021 .pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Arsan Tekstil Toplantı Tutanağı 26.08.2021.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 26 Ağustos 2021 tarihinde saat 14:00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında yapılacaktır.2020 yılına ilişkin Arsan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Vekaletname örneği ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Şirketimiz 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Kahramanmaraş Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02 Eylül 2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 02.09.2021 tarih ve 10400 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961507BIST