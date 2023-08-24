***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.07.2023Genel Kurul Tarihi 24.08.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2023Ülke TürkiyeŞehir KAHRAMANMARAŞİlçe DULKADİROĞLUAdres Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/KahramanmaraşGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2022 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemi kar dağıtımı hususundaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.10 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.11 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.13 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.14 - 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.15 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ARSAN 2022 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ARSAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan MetniEK: 3 ARSAN 2022 Yılı Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir.-2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.-2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetçi Raporu onaylanmıştır.-2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2022 yılı yasal finansal tablolar onaylanmıştır.-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar gereğince, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 488.228.687 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 10.187.274,23 TL dönem karı elde etmiştir. Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla şirketin mevcut öz kaynak yapısının korunmasının amaçlanması, güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif oylamaya sunularak kabulüne karar verildi.-2023 yılı hesap döneminde Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 37.000.00 TL (Otuzyedibin TL) ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayda net 17.000.00 TL (Onyedibin TL) ücret ödenmesine karar verildi.-Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.-Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi.-SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilkeleri kapsamında şirket ortaklarına bilgi verildi.-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmelerine izin verilmesi hususu kabul edildi.-2022 yılında yapılan bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verdi.-2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL (Beşmilyon TL) olarak belirlenmesine karar verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Arsan Toplantı Tutanağı 24.08.2023 .pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Listesi 2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00'da Sümer Mahallesi, Arsan Center Tesisleri, İlahiyat Caddesi, No:62, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır.Arsan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet, Arsan 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Arsan 2022 Yılı Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189412BIST