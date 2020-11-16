Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.11.2020 11:41
GÜNCEL HABERLER



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888618


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:251.300
Değişim :  0,65% |  8,38
Açılış :  1.305  
Önceki Kapanış :  1.291  
En Yüksek
1.310 En Düşük
1.297
BIST En Aktif Hisseler14:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 8,80 110.335.241 % 10,00  
KENT 324,50 5.387.139 % 10,00  
KARTN 2.359,50 36.911.084 % 10,00  
CASA 49,50 1.140.381 % 10,00  
DOAS 31,92 232.206.451 % 9,99  
daha fazla
14:25 Alış Satış %  
Dolar 7,7381 7,7453 % 0,85  
Euro 9,1648 9,1736 % 0,95  
Sterlin 10,1839 10,2349 % 0,79  
Frank 8,4493 8,5002 % 0,84  
Riyal 2,0572 2,0675 % 0,76  
daha fazla
14:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.893 4,15  
Altın Gr. 471 471 4,46  
Cumhuriyet 3.131 3.178 14,00  
Tam 3.112 3.191 15,98  
Yarım 1.504 1.543 7,73  
Çeyrek 754 772 3,87  
Gümüş.Ons 24,83 24,86 0,20  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,10  
B. Petrol 43,66 43,66 0,88  
Seans Raporu 14:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru