***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2020 11:41
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888618
BIST
14:251.300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:257,7453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0649
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:259,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:25470,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,46
|Açılış
|: 470,80
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:25
|DAGI
|8,80
|110.335.241
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|5.387.139
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.911.084
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|232.206.451
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,01
|2.040.505.584
|% 1,69
|
|KRDMD
|4,38
|1.096.672.416
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|690.771.361
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,35
|575.582.362
|% 0,63
|
|SISE
|6,85
|546.642.039
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,38
|1.096.672.416
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|690.771.361
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|2.040.505.584
|% 1,69
|
|USAK
|2,59
|371.761.734
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,90
|245.742.375
|% 0,00
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7381
|7,7453
|% 0,85
|
|Euro
|9,1648
|9,1736
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,1839
|10,2349
|% 0,79
|
|Frank
|8,4493
|8,5002
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0572
|2,0675
|% 0,76
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|4,15
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|14,00
|
|Tam
|3.112
|3.191
|15,98
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|7,73
|
|Çeyrek
|754
|772
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|0,88
|