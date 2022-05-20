***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
20.05.2022 11:48
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
20/05/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031408
BIST
13:092.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,54
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
13:0915,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
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|Açılış
|: 15,9500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,9863
En Düşük
15,8375
13:0916,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1055
|Açılış
|: 16,8400
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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16,9417
En Düşük
16,7772
13:09948,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,46
|Açılış
|: 948,98
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|Önceki Kapanış
|: 940,51
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949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler13:07
|IMASM
|46,90
|19.629.923
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.282.695
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|7.078.488
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,45
|4.032.362
|% 8,41
|
|ROYAL
|3,31
|463.388
|% 7,47
|
|PAMEL
|98,05
|5.239.145
|% -7,33
|
|OZRDN
|9,87
|2.741.014
|% -7,24
|
|MNDRS
|3,07
|18.216.686
|% -6,97
|
|SMRTG
|21,54
|84.024.239
|% -6,83
|
|SANKO
|10,99
|11.265.104
|% -6,31
|
|GARAN
|16,19
|1.966.336.012
|% 3,45
|
|THYAO
|42,56
|1.166.981.855
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,12
|992.728.825
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,38
|917.647.799
|% -0,23
|
|SISE
|19,77
|754.580.142
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,38
|917.647.799
|% -0,23
|
|EKGYO
|2,66
|426.843.626
|% 1,53
|
|SKBNK
|1,20
|149.154.095
|% 2,56
|
|AKBNK
|8,12
|992.728.825
|% 0,12
|
|GARAN
|16,19
|1.966.336.012
|% 3,45
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9719
|15,9754
|% 0,84
|
|Euro
|16,9231
|16,9394
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,8805
|19,9802
|% 0,69
|
|Frank
|16,3791
|16,4778
|% 0,76
|
|Riyal
|4,2460
|4,2673
|% 0,61
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|4,79
|
|Altın Gr.
|948
|949
|8,07
|
|Cumhuriyet
|6.299
|6.394
|45,00
|
|Tam
|6.273
|6.431
|29,71
|
|Yarım
|3.032
|3.111
|14,37
|
|Çeyrek
|1.521
|1.556
|7,18
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|0,15
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|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,14
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|B. Petrol
|112
|112
|0,21
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