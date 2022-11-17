***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 18:11
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Aksu Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080947
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0610
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.052,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.052,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6201
|% 0,17
|
|Euro
|19,2502
|19,2720
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,9590
|22,0692
|% -0,58
|
|Frank
|19,4538
|19,5710
|% -0,76
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-15,09
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,27
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.000
|7.126
|-36,00
|
|Yarım
|3.399
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,31
|
|B. Petrol
|89,81
|89,81
|-3,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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