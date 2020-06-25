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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

25.06.2020 14:10
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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan yönetim kurulu raporunun sonuç bölümü aşağıdadır.
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden  şirketimizin Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019  hesap dönemi içerisindeki tutarının,  kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2020  yılında da bu limitin  üzerinde, aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda
          
Şirketimizin 2020 yılında Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yapılması öngörülen işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852820


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Altın Gr. 387 387 -0,93  
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Tam 2.583 2.595 -5,40  
Yarım 1.255 1.269 -2,70  
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