***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.06.2020 14:10
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2019 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2020 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan yönetim kurulu raporunun sonuç bölümü aşağıdadır.
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden şirketimizin Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2019 hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2020 yılında da bu limitin üzerinde, aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda
Şirketimizin 2020 yılında Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yapılması öngörülen işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852820
BIST
15:29114.017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -432,23
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
15:296,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
15:297,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0342
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
15:29387,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,03
|Açılış
|: 387,22
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|ORGE
|6,34
|101.256.288
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|AYEN
|4,72
|243.940.614
|% 7,03
|
|BASCM
|3,85
|378.121
|% 6,65
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|143.541.970
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|LUKSK
|15,25
|1.996.266
|% -7,69
|
|GUSGR
|4,42
|938.441.823
|% -5,96
|
|GARAN
|8,21
|805.233.567
|% 0,24
|
|HALKB
|6,31
|719.185.591
|% 2,94
|
|KRDMD
|3,04
|690.367.500
|% -3,18
|
|VAKBN
|5,11
|583.824.414
|% 0,59
|
|CEMAS
|1,52
|574.976.483
|% 6,29
|
|IEYHO
|0,94
|312.220.103
|% 5,62
|
|EKGYO
|1,90
|429.846.650
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|690.367.500
|% -3,18
|
|GUSGR
|4,42
|938.441.823
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4921
|8,5347
|% 0,08
|
|Frank
|7,1898
|7,2331
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8217
|1,8309
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,75
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.572
|2.611
|-13,00
|
|Tam
|2.583
|2.595
|-5,40
|
|Yarım
|1.255
|1.269
|-2,70
|
|Çeyrek
|627
|635
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,68
|39,68
|-0,63
|
Seans Raporu
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15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -343, 88 kaybederek (% -0.26 ) 132, 246
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