Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

16.03.2021 17:21



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2021 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan yönetim kurulu raporunun sonuç bölümü aşağıdadır.
 
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden
 
şirketimizin Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020
 
hesap dönemi içerisindeki tutarının,
 
kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2021
  
yılında da bu limitin
 
üzerinde, aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda
          
Şirketimizin 2021 yılında Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yapılması öngörülen işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918483


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.570
Değişim :  0,96% |  14,95
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.573 En Düşük
1.558
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRTEK 13,53 24.724.303 % 10,00  
ULAS 5,17 10.889.752 % 10,00  
SANKO 14,53 36.325.841 % 9,99  
DOAS 34,80 274.355.315 % 9,99  
BLCYT 10,91 60.627.894 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5032 7,5047 % -0,37  
Euro 8,9229 8,9301 % -0,65  
Sterlin 10,3902 10,4423 % -0,51  
Frank 8,0731 8,1217 % -0,22  
Riyal 1,9953 2,0053 % -0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 2,90  
Altın Gr. 419 419 -0,83  
Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,99 26,02 -0,24  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,07  
B. Petrol 67,78 67,78 -1,10  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru