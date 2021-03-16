***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
16.03.2021 17:21
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2021 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan yönetim kurulu raporunun sonuç bölümü aşağıdadır.
Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden
şirketimizin Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020
hesap dönemi içerisindeki tutarının,
kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2021
yılında da bu limitin
üzerinde, aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda
Şirketimizin 2021 yılında Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yapılması öngörülen işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918483
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0582
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,98
|Açılış
|: 418,55
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|DOAS
|34,80
|274.355.315
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.317.264
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.633.726
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.127.314
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|423.830
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.422.562
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.435.990.245
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.353.158.665
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.281.798.115
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.447.620
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|936.424.855
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|887.644.011
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|449.882.337
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.435.990.245
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|933.577.540
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.024.881
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5032
|7,5047
|% -0,37
|
|Euro
|8,9229
|8,9301
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,3902
|10,4423
|% -0,51
|
|Frank
|8,0731
|8,1217
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9953
|2,0053
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|2,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-1,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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