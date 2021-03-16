***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2021 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan yönetim kurulu raporunun sonuç bölümü aşağıdadır.Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç BölümüSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. Maddesine istinadenşirketimizin Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020hesap dönemi içerisindeki tutarının,kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının ve hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2021yılında da bu limitinüzerinde, aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu rapordaŞirketimizin 2021 yılında Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile yapılması öngörülen işlemlerin ve koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa şartları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun gerçekleşeceği kanaatine varılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918483BIST